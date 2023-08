Saarlaste ründaja jõudis 25 protsendi peale, Levadia nigel hoog sai kurva jätku

Saarlased viis juba viiendal minutil juhtima Mattias Männilaan, kes on sel hooajal olnud heas hoos: seitse väravat kirja saanud ründaja on löönud veerandi Kuressaare väravatest ning eestlastest on sel hooajal temast Premium liigas rohkem väravavõrke sahistanud vaid Konstantin Vassiljev (8), Sergei Zenjov (9) ja Tristan Koskor (11).

23. minutil muutus Kuressaare elu veelgi mõnusamaks, sest Levadia Malist pärit kaitsja Bourama Fomba omavärav tõi tabloole 2:0. 83. minutil õnnestus Fombal taas pall väravavahi selja taha saata, kuid sedakorda mängis ta üle Kuressaare puuriluku Magnus Karofeldi.

Kuressaare võit on igal juhul üllatus, aga mitte šokk. Viimasel ajal on Levadia vorm olnud meistriliigas kehv, sest eelmisest neljast mängust on kogutud kaks viiki, üks võit ja nüüd ka üks kaotus. Eelmises voorus ei saadud jagu tabeli punasest laternast Harju JK Laagrist.

24. voorust on mängida veel üks kohtumine, kui praegu on vastamisi Tallinna Flora ja Tallinna Kalev. Artikli avaldamise hetkel on seis 1:1 ja Flora vähemuses, sest kaitsja Markkus Seppik sai pooltunnil punase kaardi.

Tabeliseis: