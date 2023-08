PM BUDAPESTIS ⟩ EELVAADE: mis šansse omavad MMil meie kümnevõistlejad?

Karel Tilga (8484), Johannes Erm (8445) ja Janek Õiglane (8405) eeldatavate medalipretendentide hulka ei kuulu, kuid see ei tähenda, et poodium oleks täiesti välistatud. Meenutagem siinkohal kasvõi märtsikuist sise-EMi, kust Risto Lillemets naasis pronksiga.

World rankingu edetabelis vaatavad meie meeste nimede tagant vastu aga teistsugused numbrid. Tilga on 15., Erm 17. ning Õiglane 22., esimesed kolm vastavalt Pierce Lepage (8701), Kevin Mayer (9126) ja Damian Warner (9018).

MMil startivate meeste isiklike rekordite võrdluses on eestlased jällegi 15. (Tilga), 16. (Erm) ja 17. (Õiglane) real. Ühesõnaga, segadust kui palju, kuid teisalt on võimalik neist välja lugeda, et meie mehed peaksid võitlema koha eest esikümnes.