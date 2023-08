Hiiglase palganud Eesti üks tugevamaid korvpalliklubisid on komplekteeritud

Klubi spordidirektori Janar Taltsi sõnul on suure mängu jaoks vaja suurt meest, vahendas pressiteade. «Eelmisel hooajal oli näha, et kui meeskonnas on päris pikk olemas, siis on mäng mitmekülgsem. Menzies on juba pisut kogenum mängija ja oskab korvi alla väga hästi kohta teha,» ütles Talts. «Nüüd on meeskond koos ja saame hakata täiskoosseisus hooajaks valmistuma. Järgmisel nädalal saavad mehed Kääriku laagris üksteisega lähemalt tuttavaks ja esimesed kontrollmängud on juba augusti lõpus.»