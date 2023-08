«Ütlesin naiskonnale, et peame ühes geimis vähemalt 20 punkti teenima. Panin sellise eesmärgi, sest meie vastane oli eelmise EMi poolfinalist. Me räägime imelisest tiimist, kellel on head sidemängijad. Olen naiskonna üle uhke, sest ühel hetkel haistsime ka võimalust geimivõidust,» lausus Orefice.