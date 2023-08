Soomer läheb viimasele etapile vastu võidumõtetega

Kõik eestlased 20. augustil Kadrioru lossi roosiaeda ei mahu ja sestap jätkas Hannes Soomer Hollandis heitlemist Saksamaa meistritiitli nimel. Hooaja eelviimane etapp mootorrataste ringrajasõidus toimus Asseni ringrajal ja ehkki see rada Enemat Enos Motorsport'i esindajale meeldib, tuli seekord mõlemas võistlussõidus leppida viienda kohaga. Mis tähendab omakorda seda, et enne viimast etappi on kolmas koht Hannesest kaheksa punkti kaugusel.