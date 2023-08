FOTO ⟩ Võidujoovastuses president suudles MM-tiitli võitnud tähtmängijat

Kuigi veel enne MMi algust läks naiskond Hispaania jalgpalliliiduga tülli, sest polnud rahul peatreener Jorge Vilda tööstiiliga, siis jäi mulje, et sealne president Rubiales on selle unustanud.

Internetis levivates videotes on näha, et riietusruumi jõudes tunnistas Hermoso, et tema jaoks oli toimunu ebameeldiv. Koondisekaaslased küsisid, kas Rubiales kasutas suudlemisel keelt.

Suudlust kommenteeris sotsiaalmeedias ka Briti Mirrori jalgpallireporter Colin Millar. «Hispaania jalgpalliliidu presidendi käitumine pole okei. See on jalgpalluri karjääri tipp ja emotsioonid on laes. Jenni Hermoso ütles Hispaania teles, et ta ei nautinud suudlust,» kirjutas Millar.