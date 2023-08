Mängijat nõusolekuta suudelnud jalgpalliliidu president palus vabandust

Hispaania vutiliidu president jällegi tunnistas, et käitus valesti. «Käitusin valesti ja pean seda tunnistama. Mul ei olnud halbu kavatsusi, vaid lihtsalt palju elevust. Sel hetkel tundus see loomulik, kuid väljastpoolt tekitas segadust. Palun vabandust. Sain õppetunni ning mõistan, et pean presidendina käituma ettevaatlikumalt,» ütles Rubiales.