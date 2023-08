Tunamullu liidrisärki kandnud Taaramäe osaleb seitsmendat korda Vueltal

Our exciting team for @lavuelta targets stage victory for the third year in a row 🤩



🇵🇹 Rui Costa

🇧🇪 Kobe Goossens

🇧🇪 Rune Herregodts

🇩🇰 Julius Johansen

🇫🇷 Hugo Page

🇪🇪 Rein Taaramäe

🇧🇪 Gerben Thijssen

🇳🇱 Boy van Poppel



🖼 Marie Pirard #LaVuelta23 pic.twitter.com/InVY2CW4fY