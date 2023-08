PM BUDAPESTIS ⟩ MM-finalist Mägi närvesöövast jooksust: olin kannatlik ja kasutasin oma võimaluse ära

Seda, et Mägi on heas vormis, tõestas ta juba juuli viimasel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel, kui püstitas karjääri paremuselt teise jooksuga (48,04) Kadrioru staadioni rekordi.

Kuigi MMini jäänud vahepealse kolme nädala jooksul tabas veerandmailerit üks tagasilöök - seda reie lähendajalihase näol - polnud see õnneks nõnda tõsine, et pärssinuks (ülemäära) 31-aastase tartlase kiirust.

Pühapäevases eeljooksus läbis Mägi tõketega staadioniringi 48,58ga ning tänases poolfinaalis kärpis sellest veel 28 sajandikku. Mis aga veelgi olulisem: aeg 48,30 oli piisav, et enda poolfinaal teisena lõpetada ja nõnda otse finaali pääseda!

«Ma olen kannatlik inimene,» kostis Mägi muigelsui oma etteaste kohta. «Tean, et lõpus räägib iga meeter minu kasuks. Kui mul viimased tõkkevahed 14 [sammuga] õnnestuvad, siis see sujuvus ja hoog, mis mul seal on, töötavad minu kasuks.