Breeni endine mänedžer pidas mälestusralli osas Tänakuga nõu

«Craigi matustel olid kõik WRC-sõitjad kohal ning mõistagi oli see emotsionaalne. Craigi armastati nii inimese kui ka rallisõitjana,» rääkis Coleman DirtFishile.

«Tol hetkel ütlesid nad jah. See on vähim, mida nad saaksid ja mida neile meeldiks teha. Nüüd alustame planeerimist ning räägime tiimidega, mida teha annab. Muidugi peame jälgima kalendrit, kuid meil on kaheksa kuud selleks aega,» lausus Coleman.