Hiiglasliku eralennukiga lennanud Neymar ajas keskkonnaaktivistid närvi

Nädal tagasi liitus Brasiilia jalgpallitäht Neymar Saudi Araabia klubiga Al-Hilal. Pariisis elanud Neymari Naftariiki reisimiseks saatis kohalik prints Al Waleed bin Talal talle vastu Boeng 747 hiigellennuki. See ajas tagajalgadele keskkonnateadlikud inimesed, kelle arvates on jabur, et ühe inimese lennutamiseks on vaja nii palju raha ja keskkonda põletada.