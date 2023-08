Kläbo võttis treeneriks 80-aastase vanaisa

Kuna Kläbo ei treeni koondise ridades, siis ei jätka tema treenerina Arild Monsen. Seevastu on Hösflot Kläbo otsustanud võtta treeneriks tagasi oma kunagise juhendaja. «Vanaisa on boss. 80 aastat vana, aga endiselt tugev. Me suhtleme iga päev, ta jälgib mu tegemisi kulli pilguga,» ütles Hösflot Kläbo VG-le.

Kläbo koondisest eraldumine tekitas Norras ka väikese skandaali, kuna alaliit oli kehtestanud reegli, et kes koondisega ei treeni, sel pole asja ka MK-etappidele. Intervjuust VG-ga selgus, et sellele probleemile pole jätkuvalt lahendust leidunud, sest osapooled pole lepingut sõlminud.

«Aga mul on varuplaan. Mul on pakkumine Jantelopeti meeskonnaga (Petter Northugi maratonitiim – toim) liitumiseks. See võiks olla hea alternatiiv, kui ma MK-sarja ei pääse,» arvas Kläbo.