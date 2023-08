Esmalt äike, nüüd päike! Ekstreemne kuumus sunnib korraldajaid MMi ajakavas muudatusi tegema

Ungari pealinnas toimuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on korraldajad pidanud juba kahel päeval ajakavas muudatusi tegema. Kui avapäeval segas võistluste toimumist äikesetorm, siis nüüd on oodata Budapesti ekstreemseid soojakraade.

Suurim muudatus on tehtud naiste 5000 meetri jooksu osas. See pidi algselt toimuma kolmapäeva hommikul kell 11, ent nüüd asetati see õhtuseprogrammi algusesse ehk kella 19.02 peale. Selle tulemusena nihutati naiste ja meeste 200 meetri jooksud hommikuprogrammi algusesse ning need toimuvad vastavalt kell 11.20 ja 12.15. Korraldajad leidsid, et lühematel distantsidel ei ole kuumarabanduse risk nõnda suur.