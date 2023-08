Soome korvpallitähte tabas MMil ootamatu probleem: palun aidake!

Esmaspäeval Jaapanisse saabunud Soome koondis püüab vaikselt ajavahega kohaneda. Nõnda on neil soovitatud tavapäevasest enam ärkvel olla ja varahommikul päevavalgust vältida. Markkanen ei uskunud, et tal nõnda palju Jaapanis vaba aega on ning seisis probleemi ees.