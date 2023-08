Maanteel «lõbutsenud» Verstappenit võib oodata kohtutee

Arvestades seda, et antud sõidust on sotsiaalmeedias erinevad klipid levinud, siis võib oodata Verstappenit Prantsusmaal kohtu tee. Lisaks kiiruseületamisele kandis Hollandi vormelitäht kõrvaklappe, et kaitsta enda kuulmist. Ka see pole seadustega kooskõlas.