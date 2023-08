M-Sport on valmis Tänaku lahkumiseks: alati on olemas ka plaan B

Selleks hooajaks Hyundai ralliauto Fordi vastu vahetanud Tänaku hooaeg on olnud pettumusi täis. Tänakul on kirjas vaid üks võit Rootsist ning punktitabelis hoiab ta alles neljandat kohta. Viimaseks kaheks etapiks olid Tänakul suured lootused, kuid nii Rally Estonia kui ka Soome MM-etapp läksid aia taha.

M-Spordi pealik Richard Millener ütles portaalile Rallit.fi, et meeskonna positsioon lepinguläbirääkimistes pole just parim.

«Alati on raske leida tippsõitja jaoks eelarvet. Tänak on WRC-sarjas üks paremaid sõitjaid, seega pole teda lihtne hoida. Kuid me tahame temaga jätkata,» lausus ta.