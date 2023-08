Vabandusest ei piisa: Hispaania peaminister võttis suudlemisskandaalis sõna

Hiljem astus Hermoso vutiliidu presidendi kaitseks välja, too omakorda aga tunnistas eksimust. «Käitusin valesti. Ma ei mõelnud midagi siivutut, olin lihtsalt elevil. Tol hetkel tundus see loomulik, aga mõistan, et tekitas teistes segadust. Palun vabandust. Sain õppetunni ning mõistan, et pean presidendina käituma ettevaatlikumalt,» ütles Rubiales.