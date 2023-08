Paide rallil osaleb 14-aastane Soome rallitalent, keda abistab kogemustega treener

Hatanmaa on sel hooajal osalenud Läti meistrivõistlustel, kuid tuleb 25. – 26. augustil starti ka Humus Paide Rallyl. Tema kaardilugejaks on ralliringkondades tuttav Kristian Sohlberg, kes töötanud aastaid treenerina. Tema õpilaste seast leiab näiteks Gus Greensmithi.

«Temaga on tore koostööd teha. Kuigi ta on vaikne kutt, saame asjad ikkagi aetud. Tahan näha, kuidas ta võistluspingega hakkama saab, legendiga sõidab ning oma teepositsiooni ära kasutab. Tahan õppida, mis valdkondi me tulevikus parandada saame. Kuid kõige tähtsam on lõbutseda,» ütles Sohlberg Paide ralli eel.