Venelased tormasid paljukirutud Issinbajeva kaitseks välja

«Venemaal, nagu ka igal pool mujal Euroopas, kuuluvad sportlased spordiklubidesse. Kuni 2018. aastani esindasin spordiklubi CSKA ning teenisid kõrgeid auastmeid ja tiitleid. Need tiitlid, mida täna mainitakse, on vaid sümboolsed. Ma ei ole kunagi Venemaa relvajõududesse kuulunud. Ma ei ole kunagi olnud riigiduuma liige ega kuulunud ühtegi parteisse,» teatas Issinbajeva, tekitades Venemaal pahameeletormi.

Samamoodi said venelased pahaseks, kui rahvusvaheline kergejõustikuliit jättis Issinbajeva välja maailmameistrivõistluste ajaloo 40 parema sportlase nimekirjast. Idanaabrite hinnangul tehti kahekordsele olümpiavõitjale ja kolmekordsele maailmameistrile ülekohut. Seejuures ei olnud naiste edetabelis ühtegi venelannat.

«Naljakas, et edetabelis pole ühtegi meie sportlast. Pole kahtlust, et nimekirja kuuluvad paljud auväärsed sportlased, kuid Issinbajeva teened on palju suuremad kui näiteks Stacy Dragila (kahekordne teivashüppe maailmameister – toim),» lausus endine Venemaa kõrgushüppaja Anna Tšitšerova, kes jäi positiivse dopinguproovi tõttu ilma Pekingi olümpiapronksist, kuid võitis Londonis kulla.