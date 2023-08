Kreeka ametivõimud peatasid Toyota ja Hyundai testid

Soome portaal Rallit.fi kirjutab, et MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä testis täna masinat, kuid ühel hetkel peatasid ametivõimud Toyota testipäeva. Põhjuseks piirkonnas valitsev tuleoht.

Loutrakis, kus Toyota hetkel testib, on temperatuurid tõusnud üle 30 kraadi ning lisaks on seal tõusnud tugev tuul. Sellistes tingimustes võib metsatulekahju väga kiirelt edasi levida.

Kreeka ralli hoolduspark asub Lamia linnas, mille ümbruses on olnud tänavu mitmeid maastikupõlenguid. Küll on korraldajad kinnitanud rahvusvahelisele autoliidule ja WRC-sarja promootorile, et võistlust saab täies mahus pidada.