PM BUDAPESTIS ⟩ Treeneri nime ja rolliga kohanev Šadeiko: kui mina ka ei prooviks, siis kuhu me üldse Eesti kergejõustikuga jõuaks?

2017. aastal Götzises 6280 punkti kogunud mitmevõistlejat saatsid karjääri jooksul erinevad vigastused, mis mullu temast lõplikult võitu said. Saatusliku põntsu pani pöid, millega Šadeiko talvel küll operatsioonil käis, kuid mis vajaks veel üht kirurgilist sekkumist.

«Eks ma jaanuariski lootsin, et saan see suvi vähemalt tõkkeidki joosta või midagi, kuid ainuüksi naelikute jalga panemine on selline valu... jalg lihtsalt ei võimalda. Pöid tahaks üht operatsiooni veel, aga ma pole valmis veel kord noa alla minema ja sellest taastuma,» avaldas ta.