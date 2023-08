Selgus, miks näiliselt reegleid rikkunud Warholmi ei diskvalifitseeritud

Kuigi algselt väideti, et Itaalia soovis esitada protesti, kuid jäi hiljaks, siis nüüd avaldas võistluse kohtunike hulka kuuluv soomlane Antti Pihlakoski kodumaa meediale, mis tegelikult toimus. Nimelt ei esitanud ükski koondis lõpuks ametlikku protesti.

«Põhjuseks olid võistluselt võetud kaadrid, mida kohtunikud protesti kaalunud koondistele – Itaaliale ja USA-le – näitasid, mille põhjal mõlemad ütlesid, et põhjust protesti esitamiseks ei ole,» rääkis Pihlakoski Soome rahvusringhäälingule Yle.

«Võistluse kohtunikel on kasutada väga mitmekesist videopilti ja üks nurk rääkis Warholmi kasuks. Otse eest tehtud pildilt on näha selgelt hetk, kui tema mõlemad jalad tõusevad üle tõkke ja lähevad sellest üle. Tõkke ületamine oli täiesti selge. USA ja Itaalia delegatsioonid said seda materjali aegluubis näha kaadri haaval. Selle resolutsioon oli väga kõrgel tasemel,» lisas ta.