PM BUDAPESTIS ⟩ Ärevuse tõttu aja maha võtnud Eesti kergejõustikutipp rahustas spordisõpru: treenin ikka edasi

«Olen kõvasti trenni teinud ja endast kõik andnud, aga 2019. aastast alates pole mul olnud ühtegi korralikku hooaega ja see on vaimsele tervisele oma jälje jätnud. Seetõttu olen pidanud igapäevaselt tegelema ärevusega ja see on hakanud mõjutama minu üldist tervist,» kirjutas vasaraheitja ning lisas, et kavatseb pärast Balti võistkondlike meistrivõistlusi esimest korda 16 aasta jooksul aja maha võtta ning vaimselt ja füüsiliselt taastuda.