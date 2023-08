PM BUDAPESTIS ⟩ Rasmus Mägi MM-finaalist: olen rahul, kuigi tahtnuks joosta alla 48 sekundi

«Praegu, sellisel tasemel finaali murdmine on päris raske ja päris kurnav ning pika töö tulemus. Olen rahul, et suutsin ennast jällegi realiseerida,» jätkas Mägi, kuid tilgutas seejärel ise meepotti kohe ka ühe tõrvatilga. «Lihtsalt finaalist on kahju: hea olnuks joosta alla 48 sekundi.»

«Tundus, et kõigil – välja arvatud [Karsten] Warholmil – oli täna pisut raskem või väsinum enesetunne. Arvan, et see on nende küllalt kiirete poolfinaalide süü. Võid ju joosta justkui kergemalt, aga see on ikkagi pea 100 protsendi lähedane pingutus. Arvan, et enamikke meist see mõjutas: võib-olla Warholm suutis sellega kõige paremini hakkama saada,» sõnas nüüdseks neljakordne tiitlivõistluste finalist.