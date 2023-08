Ferrari lubab sel nädalal F1-etapil rajale venelasest sõitja

Vormel 1s kehtib juba teist hooaeg järjest reegel, et iga meeskond peab vähemalt kahel etapil panema vabatreeningus rooli noorsõitja. Ferrari on otsustanud, et Zandvoortis istub reedesel vabatreeningul põhisõitja Carlos Sainzi asemel vormelisse 23-aastane Švartsman.

Rahvusvaheline autoliit (FIA) pole keelanud Venemaa sõitjatel nende egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda. Näiteks autoralli MM-sarjas osaleb WRC2-klassis Nikolai Grjazin, kuid tingimus on, et võistelda ei tohi riigi lipu all. Švartsman on aga otsustanud vahetada sõitjalitsentsi ning esindab Iisraeli.