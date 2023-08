«Praegu, sellisel tasemel finaali murdmine on päris raske ja päris kurnav ning pika töö tulemus. Olen rahul, et suutsin ennast jällegi realiseerida,» jätkas Mägi, kuid tilgutas seejärel ise meepotti kohe ka ühe tõrvatilga. «Lihtsalt finaalist on kahju: hea olnuks joosta alla 48 sekundi.»