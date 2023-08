Kas vihje Tänaku lahkumisele? M-Spordi tiimipealik vihjas, et meeskond võib tuleval aastal sammu tagasi astuda

Millener on korduvalt kinnitanud, et sooviks Tänakuga jätkata koostööd, kuid tänavune hooaeg pole nii tiimi kui ka sõitja jaoks möödunud soovitud viisil. Lisaks on M-Spordi eelarve konkurentidest selgelt madalam.

Pärast prantslase lahkumist pole M-Sporti suur edu saatnud ning aastatel 2019-2021 ei saadud ühtegi rallivõitu. Mullu suutis ühe võidu M-Spordile tuua Sebastien Loeb ning tänavu on sellega saanud hakkama Tänak. Küll olid tänavuseks plaanid veelgi suuremad.

«On tõsi, et asjad pole soovitult töötanud. Kas me suudame seda [surumist] pärast tänavust hooaega jätkata? Ilmselt mitte. Sellisel juhul astume sammu tagasi ja proovime paari aasta pärast uuesti,» oli Millener otsekohene.

«Ma ei vihka midagi rohkemat, kui seda, et asjad selguvad jõuludel ja aastavahetusel. Muidugi tahaksime olla positsioonis, et järgmiseks aastaks on asjad varakult selged. Siis saaks kõike planeerida ja peaksime lihtsalt auto uued värvid avalikustama, aga kahjuks ei ole see nii lihtne,» lõpetas britt.