FIFA hakkas uurima MM-finaalis puhkenud suudlemisskandaali

Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales suudles pärast finaali Jenni Hermosot ning varem jäi ta pildile ka sellega, et haaras võidu tähistamise ajal ka enda kubemest kinni.

Nüüd teatas FIFA, et hakkab uurima, kas Rubialese käitumine rikkus organisatsiooni distsiplinaarkoodeksi 13. artiklit, mis puudutab solvavat käitumist ja ausa mängu reegleid.

Kui FIFA leiab, et Rubiales on rikkunud reegleid, siis võib sellele järgneda ka organisatsiooni poolne karistus. Küll ei ole avaldatud, milline see täpselt olla võiks.