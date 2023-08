Tenniseekspert ennustab suure tähise ületanud Eesti esireketile helget tulevikku

Eesti tenniseekspert Margus Uba kinnitas, et Lajal vääris osalemist slämmiturniiril ning Eesti meeste tennisele oli antud tähiseni jõudmine väga oluline. «Kahtlemata on see suur asi Eesti tennisele. Meie jaoks pole igapäevane, et mõni mees mängiks slämmiturniiril. Viimati mängis sellel tasemel neli aastat tagasi Jürgen Zopp ja enne seda oli väga suur tühimik,» lausus Uba ning kinnitas, et Lajal polnud USAs lihtsalt statistirollis.