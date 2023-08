Cityga kulda ja karda võitnud Hispaania koondislane suundus kümnete miljonite eest Saudi Araabiasse

Saudi Araabia jalgpalliklubid on tänavu kulutanud kolossaalseid summasid, et tuua naftariiki mängima jalgpallimaailma tippe ning nüüd ostis Al Nassr 27,5 miljoni euroga Manchester Citylt Laporte mängijaõigused.

Möödunud hooajal langes ta põhikoosseisust välja ning klubi jalgpallidirektori Txiki Begiristaini sõnul on just see põhjuseks, miks Hispaaniat esindav kaitsja otsustas meeskonnast lahkuda.