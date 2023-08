Naftariik, kus pole toimunud ühtegi profi tenniseturniiri, sai maineka võistluse korraldusõiguse

Tegemist on parimate alla 21-aastaste mängijate hooaja lõputurniiriga, mida on korraldatud alates 2017. aastast. Seni võõrustas võistlust Milano ning seal käisid väljakul näiteks nüüdne maailma esireket Carlos Alcaraz ja praegused esikümnemängijad nagu Casper Ruud ja Stefanos Tsitsipas.

Saudi Araabia on viimastel aastatel investeerinud tohutuid summasid jalgpalli, golfi, vormel 1te ja poksi. Kuid riiki on pikka aega kritiseeritud selle kehva inimõiguste olukorra pärast, kirjutab BBC.

Naiste õiguste eest võitlejad on Saudi Araabias vangistatud, hoolimata kroonprints Mohammed bin Salmani ajal tehtud reformidest, nagu näiteks naiste autojuhtimise keelu lõpetamine. Saudi Araabiat on kritiseeritud ka homoseksuaalsuse kriminaliseerimise, sõnavabaduse piiramise ja surmanuhtluse kasutamise eest.

ATP esimees Andrea Gaudenzi ütles neljapäeval, et uutele turgudele sisenemine on neile väga oluline. «Jeddah’sse järgmise põlvkonna finaalturniiri toomine on meie võimalus inspireerida uusi fänne piirkonna. Siin on suur hulk elanikkonnast noor ja see ühendab publikut tennise ümber,» teatas Gaudenz.