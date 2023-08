BLOGI ⟩ Kergejõustiku MMi 9. päev: Ukraina sporditäht noppis Budapestist viimase kuldmedali

Enne võistluspäeva:

Et spordisõpradel oleks võistlust huvitavam jälgida avaldas Nurme, et plaanib minna stardist välja tempoga 3.08/km. «Eks ma üritan viia ellu sama taktikat, mis varemgi,» viitas ta rahulikumale algusele ning seejärel, distantsi edenedes, konkurentide alla neelamisele.

«Ma pole päris niisugune maailma eliit, kes suudaks esimestega kõiki asju kaasa teha. Või kui seda teeks, siis oleksin tõenäoliselt hiljem kadunud ja kas üldse lõpetaks... See on põhjus, miks tuleb alguses rahulikumalt joosta, sest kui keerad alguses üle, siis hakkad [siin rajal seda] silda vihkama,» sõnas ta.

Koha mõttes on Nurmel siiski siht silme ees: «Doha MMil oli ma 26. ning olümpialgi olen pärast ühe dopingumehe pudenemist tõusnud 26ndaks, seega siin võiks number olla parem. Kui olla 100 jooksja seas 25 parema hulgas, oleks see Eesti jooksjale ülikõva.»

Kuuldes aga, et vana rivaal Roman Fosti oli 2015. aasta Pekingi MMil 20., korrigeeris Nurme end hoobilt. «Romkale võiks ka ära teha, see küll häirib. Hea küll, tõstame siis latti kohe, et 20 hulka,» kostis ta naerdes.