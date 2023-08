Hispaania jalgpallikoondis alustas suudlusskandaali tõttu streiki

Hispaania peaminister teatas, et ainult vabandust palumisest ei piisa. Sellega andis ta mõista, et Rubiales peaks tagasi asutama.

«Ma ei astu tagasi. Tegemist on ühiskondliku mõrvaga,» ütles Rubialse reedel toimunud jalgpalliliidu erakorralisel üldkogul. «See oli spontaanne suudlus. Vastastikune, eufooriline ja konsensuslik.»

Professionaalseid naisjalgpallureid koondav organisatsioon FUTPRO saatis seepeale välja avalduse, mis sisaldas ka Hermoso lauseid. «Tahan selgitada, et ma ei andnud suudluseks nõusolekut. Ma ei talu, et minu sõnad seatakse kahtluse alla, veel vähem, et neid mulle suhu pannakse,» lausus ta.