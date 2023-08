Austraalia koondislane MMi väljakust: kõik kukuvad siin

Austraalia koondise 35-aastane raudvara Joe Ingles, kes on karjääri jooksul näinud kõike, ütles, et väljak peaks olema palju paremas seisukorras. Ka ta ise langes libeduse ohvriks.

Ingles kukkus valusalt teisel veerandajal ning tema küünarnukk läks veriseks. «Nägite, et Markkanen kukkus ühe rünnaku ajal kolmel korral. Väljakul olid kleepsud, mis polnud korralikult puhastatud. Need tuleb korda saada või ära võtta, kui ei saada. Arvestades seda, millise klassiga mängijad MMil osalevad, ei saa lubada, et keegi saaks kleepsu pärast vigastada. Väljak oli märg, sa tahad ju parimaid mehi näha mängimas ja tervetena,» vahendas portaal basketnews.com Inglesi sõnu intervjuutsoonist.