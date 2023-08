Uskumatu: jalgpalliajakirjanik kutsus tippmängijat otse-eetris neegriks

Lukaku on kahel erineval perioodil kuulunud Itaalia kõrgliigas mängiva Milano Interi ridadesse ning soovib nüüd saapamaale naasta, kuid ilmselt mitte Interisse, vaid läbirääkimised käivad AS Romaga.

Ühel hetkel ütles Furini lause, mis kaasvestlejaid jahmatas: «Lukaku on väike neeger.» Selle peale päriti temalt, miks ta nii ütles ja Furini proovis ennast põhjendada sellega, et taolist sõna kasutatakse ka räpilauludes.

«Kui on tegu rassistlike väljenditega, siis ei saa jamada. Me ei aksepteeri, et tegu oli arusaamatusega ja liiga hilja vabandamine ei ole piisav. On pettumust valmistav, et Furini sugune kolleeg sellise vea teeb. Ilmselgelt saavad sellel olema kohesed tagajärjed,» sõnas Telelombardia direktor Fabio Ravezzani sotsiaalmeedias.