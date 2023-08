Kergejõustikumaailmas oodatakse järgmist ülisuurt dopinguskandaali

Kui veel mõned aastad tagasi mõtlesid inimesed, miks Keenia kergejõustliklased on just pikamaajooksudes nõnda head, siis eeldati, et neil on suurepärased eeldused. Paistis ju välismaailmale, et sealne loodus ja kasvatus ongi ideaalne alus pikamaajooksjaks saamiseks. Kahjuks on aeg näidanud, et lisaks eelnevalt mainitule on väga tugevalt mängus ka keelatud ained.