Hispaania jalgpalliliit asus presidendi kaitsele ja süüdistab mängijaid valetamises

Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales suudles pärast MMi-finaali Hermosot, kes hiljem tunnistas, et ta ei olnud selleks nõusolekut andnud. Lisaks sellele haaras Rubiales Hispaania väravat tähistades oma kubemest, viibides samal ajal Hispaania kuninganna Letizia ja tema alaealise tütre juures.

«Tõendid on selged. Härra president ei ole valetanud,» vahendab BBC Sport Hispaania alaliidu teadet.

«Hispaania jalgpalliliit ja härra president näitavad, et kõiki valesid levitatakse mängija eest või tema enda poolt. Hispaania jalgpalliliit ja president on pärast FUTPRO pressiteate sisu tõsidust hinnates otsustanud algatada juriidilised protsessid,» lisati seal.

Eile andis Hispaania naisprofijalgpallureid ühendav organisatsioon FUTPRO teada, et 81 naismängijat on andnud teada, et ei kavatse enne koondist esindada, kui Rubiales oma kohalt tagasi astub. Nende hulka kuulusid ka kõik 23 jalgpallurit, kes kuulusid võidukasse MM-koondisesse.