VIDEO ⟩ Hollandi GP-l juhtus hirmuäratav avarii

Sõitjaid on kogu päeva seganud hooti peale tulevad vihmasajud. Rasked olud said sprindis saatuslikuks Campos Racingu võistkonna sõitjatele. Ühes kurvis paiskusid vormelid nõnda ohtlikult rajalt välja, et Kush Main lõpetas sõna otseses mõttes Ralph Boschungi peal.