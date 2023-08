Lisaminutitel Levadialt võidu röövinud Kalev ja Klavan jätkavad müstilist seeriat

Kalevil on käsil uskumatu seeria. Premium liigas on 1:1 lõppenud viimased viis mängu järjest. Huvitav on ka tõik, et rivi algas siis, kui debüüdi tegi Ragnar Klavan. Eesti üks paremaid jalgpallureid on neis kõigis matšides teinud kaasa 90 minutit.