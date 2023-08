Igihaljas Rudy Fernandez kordas MMi rekordit

38-aastane Fernandez on nüüd astunud väljakule viiel MMil ning see tähendab võistluste rekordi kordamist. Varem on Madridi Reali ääremängija osalenud 2006., 2010., 2014. ja 2019. aasta maailmameistrivõistlustel ja võitnud kaks kuldmedalit (2006, 2019).