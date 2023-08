«Super, rekord on alati hea. Fännid olid kohal, energia oli võimas, staadion oli ka super – väga hea meel on,» olid Ermi esimesed sõnas pärast kaht ränkrasket päeva.

Kas aga see, et pärast sellist pingitust ja sellist rekordiparandust 8484 punktiga esikaheksast välja jääda natukene nukraks ka teeb? «Natukene teeb, aga lähen siit ära ikkagi hea noodiga,» ei hakanud 25-aastane tallinlane n-ö iluveast - olgugi, et kallist, kuivõrd nõnda jäi Erm ilma Eesti Olümpiakomitee B-kategooria toetusest - ülemäära suurt numbrit tegema.