Karjääri suurim triumf! Eesti rattur võitis Saksamaal tugeva velotuuri etapi

«Teadsime kohe alguses, et just tänane etapp võiks mulle kõige parem olla. Raske päev, üles-alla, mis väsitas paljud sprinterid ära,» kirjeldas Mihkels. «Viimane kilomeeter oli samuti laugelt ülesmäge ja tundsin linnaringidel, et olen super tugev. Viimasel kilomeetril olin natuke kehval positsioonil, kuid mul oli jõudu, et liikuda Bora-Hansgrohe ratturi taha ja sealt kohe oma sprinti alustada enne, kui Van Poppel seda tegi. Sellest, et ma võidan, sain aru juba põhimõtteliselt kohe, kui sprintima hakkasin.»