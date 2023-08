Teivashüppe valitseja eiras MMil pealtvaatajate rõõmustamiseks isa soovi

Huvitav on aga tõik, et maailmameistri isa Greg sisuliselt keelas pojal uut kõrgust rünnata. «Ütlesin talle, et ta pärast 6.10 ületamist lõpetaks. Ta vastas, et kõik tulid vaatama tema maailmarekordit ja tema arvates pole see ohtlik,» selgitas vanem Duplantis usutluses Aftonbladet.