«31. koha kohta ütleks, et hindeks võiks panna 4+. Eelnevalt sai mõeldud, et võiksin jõuda 25 parema sekka, aga ei jõudnud - olin 31. Natukene jäi puudu, aga siiski peaaegu see, mida tahtnuks,» sõnas Nurme, keda jäi soovitud kohast lahutama minut ja 47 sekundit.