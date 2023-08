Avariisse sattunud F1 sõitja vajas operatsiooni

Red Bulli meeskonna boss Christian Horner arvas, et Ricciardo võiks naasta Singapuri GP-ks, mis toimub 15.-17. septembrini. «Iga normaalne inimene taastuks sellisest õnnetusest tõenäoliselt umbes 10-12 nädalat, kuid me teame, et need tüübid pole normaalsed. Niisiis, kõik on kinni taastumisest – kui kaua see aega võtab. Kas see on kolm nädalat, kuu, kas see on kuus nädalat? Keegi tegelikult ei tea,» ütles Horner Sky Sportsile.