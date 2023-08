Craig Breeni unistus võib saada teoks: Iirimaa ralli on lähedal liitumaks WRC-sarjaga

Harperi sõnul on autoralli MM-sarj promootor näidanud Iiri ralli vastu suurt huvi, kuid läbirääkimised on nüüd muutunud konkreetseks. «Iirimaa nõudlikele kiiruskatsetele ei leidu mujal vastast. See on selge fakt ja meie suur eelis. Logistiliselt suudaksime ka ürituse väga hästi korraldada. See, kas MM-ralli toimub või mitte, on hoopis teine asi. Muidugi sõltub kõik alati eelarvest,» ütles Harper Irish Examinerile antud intervjuus.