Saudi Araabia meelitas rahamägedega endale tõelise jalgpalligeeniuse

Saudi Araabia jalgpalliliit esitleb Mancinit ametlikult esmaspäeval, kuid treener jagas uudist pühapäeval sotsiaalmeedias. «Mul on hea meel teatada, et lähen Saudi Araabia koondise peatreeneriks. Olen rõõmus ja rahul, et mind nii mainekasse rolli valiti,» kirjutas Mancini.