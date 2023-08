VIDEO ⟩ Premier League’i klubi buss sattus rünnaku alla. Politsei: puhas õnn, et keegi surma ei saanud

Lancashire'i politsei teatel sai buss löögi maanteel M65 sõites Birminghami suunas. Internetis levivast videost on näha, et keegi viskas jalakäiate tunneli juurest Aston Villa bussi telliskiviga. Juhtunus keegi vigastada ei saanud ning kuna rünnakus kahtlustatakse Burnley poolehoidjaid, siis mõistis klubi sellise rünnaku hukka.

A Burnley fan threw a brick at the Aston Villa Bus earlier today…😳🧱 pic.twitter.com/1pJiePF59j

«Burnley on kohkunud uudisest, et pärast matši rünnati M65-l Aston Villa meeskonnabussi. Meil on hea meel kuulda, et keegi viga ei saanud. Mõistame sellise käitumise teravalt hukka ja aitame Lancashire'i politseid nende püüdlustes leida rünnaku toimepanijad,» andis Burnley teada.

Lancashire'i politsei juht Melita Worswick ütles, et juhtunul võinuks olla palju traagilisemad tagajärjed. «Juhtum leidis aset, kui pärast Burnley ja Aston Villa jalgpallimatši lahkus piirkonnast palju inimesi. Puhas õnn, et telliskivi ei tekitanud rohkem kahju ega põhjustanud kellegi tõsiseid vigastusi või isegi surma.»

Premier League’is on mängitud kolm vooru, tabelit juhib täiseduga tiitlikaitsja Manchester City. Aston Villa kaotas avavoorus Newcastle’ile, kuid on võitnud kaks järgmist kohtumist ja on seitsmes. Burnely on pidanud kaks kohtumist ning on mõlemad kaotanud.