Aafrika talent jõudis MMil tähiseni, mida oli sel sajandil juhtunud vaid korra

Statistikagurmaanidele olgu lisatud, et Lõuna-Sudaani võit oli riigi esimene korvpalli MMil, rahvusvahelisel areenil on nad tegutsenud alates 2013. aastast. Praeguses koondises on omajagu maailma tugevaima liiga NBA kogemust, kui näiteks peatreener Royal Ivey on Houston Rocketsi abijuhendaja, mängijatest on unistuste liigas väljakul käinud Wenyen Gabriel, Carlik Jones ja Marial Shayok.