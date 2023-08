VIDEO ⟩ «Jordaanlane» võttis Dončićilt MMi punktirekordi

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON. 38 POINTS. AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME. #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI

Ehkki 39 punkti on kõva sõna, jäi MMi rekordini veel tükk maad. Lõuna-Korea pallur Hur Jae viskas 1990. aasta MMil Egiptuse vastu 54 silma. 21. sajandi tippmark on legendaarse Dirk Nowitzki käes, kes kogus 2006. aastal Angola vastu 47 punkti.

Olgu öeldud, et 28-aastane Hollis-Jefferson on ameeriklane, kes sai Jordaania passi mõni nädal enne MMi. Leegionäride palkamine pole korvpallimaailmas midagi haruldast.

C-alagrupis on nüüd selge see, et Jordaania edasi ei pääse, sest nad on kaotanud mõlemad kohtumised. Edasipääsu nimel heitlevad Uus-Meremaa, Kreeka ja USA, kellest kaks viimast kohtuvad täna kell 15.40 algavas mängus.